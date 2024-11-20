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Десантники отримають нову нагороду – «За штурм»

17:46, 20 листопада 2024
У ДШВ запровадили відзнаку «За штурм» для героїв ближнього бою.
Десантники отримають нову нагороду – «За штурм»
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Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України запровадило нову військову відзнаку «За штурм», яку вручатимуть українським військовослужбовцям. Про це повідомили у пресслужбі ДШВ.

Відзнака призначена виключно для тих військових, які не менше двох разів брали участь у бойових завданнях у складі штурмових груп. Ці дії передбачають ближній бій із противником для захоплення його об’єктів, а нагороджені мають проявити особисту мужність, рішучість та професіоналізм.

Відзнака має овальну форму та оформлена лавровим вінком — символом честі та перемоги. У центрі розміщено окопний ніж, який пронизує лінію оборони противника. Цей елемент підкреслює, що штурмові операції відбуваються у безпосередньому зіткненні з ворогом, включаючи окопні бої.

«Окопний ніж срібного кольору, який пронизує лінію оборони символізує успішність штурмових (наступальних) дій. Внизу відзнаки розташовується табличка з написом «За штурм». Цей напис підкреслює, що відзнака вручається за особисту участь у штурмових діях», – йдеться у повідомленні ДШВ.

 

Джерело відео: ДШВ

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