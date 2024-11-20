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Існує ризик, що Росія може атакувати посольства західних країн у Києві, — Sky News

16:51, 20 листопада 2024
За словами військового аналітика Шона Белла, американці «вважають, що росіяни не поважатимуть недоторканність посольств».
Існує ризик, що Росія може атакувати посольства західних країн у Києві, — Sky News
Фото: armyinform.com.ua
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Віце-маршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл заявив, що існує ризик, що Росія може атакувати посольства західних країн у Києві, тому їхню роботу почали призупиняти, повідомляє Sky News.

Белл вважає, що Путін, ймовірно, вирішив посилити атаки на Київ після того, як США оголосили, що дозволили Україні запустити американські ракети великої дальності вглиб Росії.

Також він зазначив, що в українській столиці є досить ефективна система протиповітряної оборони, а посольства мають бути захищені, проте американці «вважають, що росіяни не поважатимуть недоторканність посольств».

За його словами, це означає, що існує реальний ризик того, що посольство може стати об'єктом атак на Київ, хоча він вважає, що рішення закрити посольство «швидше продиктоване розсудливістю».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольства в Києві закриваються не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, раніше посольства ІспаніїСШАІталії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

Крім того, посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну.

Додамо, МЗС України відреагувало на перехід посольств на дистанційну роботу.

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