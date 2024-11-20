Существует риск, что Россия может атаковать посольства западных стран в Киеве, — Sky News

По словам военного аналитика Шона Белла, американцы «считают, что россияне не будут уважать неприкосновенность посольств».

Фото: armyinform.com.ua

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл заявил, что существует риск, что Россия может атаковать посольства западных стран в Киеве, поэтому их работу начали приостанавливать, передает Sky News.

Белл считает, что Путин, вероятно, решил усилить атаки на Киев после того, как США объявили, что разрешили Украине запустить американские ракеты большой дальности вглубь России.

Также он отметил, что в украинской столице имеется довольно эффективная система противовоздушной обороны, а посольства должны быть защищены, однако американцы «считают, что россияне не будут уважать неприкосновенность посольств».

По его словам, это означает, что существует реальный риск того, что посольство может стать объектом атак на Киев, хотя он считает, что решение закрыть посольство «скорее продиктовано благоразумием».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», посольства в Киеве закрываются не из-за угрозы ядерного удара, а из-за вероятности комбинированной атаки ракет и БпЛА

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине.

Кроме того, посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть Украину.

Добавим, МИД Украины отреагировал на переход посольств на дистанционную работу.

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