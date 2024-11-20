Объявлен отбор на вакантные должности государственной службы в секретариате ВККС

В ВККС ищут главного и ведущего специалистов международного сотрудничества.

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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины открыл набор на вакантные должности государственной службы категории «В». Набор проводится на период действия военного положения.

Вакансии:

Ведущий специалист отдела международного сотрудничества (1 вакансия);

Главный специалист отдела международного сотрудничества (1 вакансия).

Кандидаты должны соответствовать установленным требованиям и прислать свои резюме на электронную почту: [email protected].

Резюме принимаются с 21 ноября по 5 декабря 2024 года.

После обработки резюме отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование.

Обратная связь будет предоставлена только тем кандидатам, которые наиболее соответствуют требованиям вакансий.

Назначение на должности государственной службы осуществляется срочно.

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