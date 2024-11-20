Оголошено добір на вакантні посади державної служби у секретаріаті ВККС

У ВККС шукають головного та провідного спеціалістів міжнародного співробітництва.

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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відкрив набір на вакантні посади державної служби категорії «В». Набір проводиться на період дії воєнного стану.

Вакансії:

Провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва (1 вакансія);

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва (1 вакансія).

Кандидати повинні відповідати встановленим вимогам і надіслати свої резюме на електронну пошту: [email protected].

Резюме приймаються з 21 листопада до 5 грудня 2024 року.

Після опрацювання резюме відібрані кандидати отримають запрошення на співбесіду.

Зворотний зв’язок буде надано лише тим кандидатам, які найбільше відповідають вимогам вакансій.

Призначення на посади державної служби здійснюється строково.

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