На землян ждет очень редкое явление – на небе появятся семь планет одновременно

Ожидается большое выравнивание планет Солнечной системы.

Источник фото: Рinterest

В январе и феврале 2025 года произойдет редкое выравнивание планет. Сначала 6, а позже 7 планет будут одновременно видны с Земли.

Как сообщает LiveScience, 21 января жители Земли смогут увидеть шесть планет в небе одновременно Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн, а 28 февраля семь планет Солнечной системы выстроятся в аккуратную линию на ночном небе.

На самом деле, это не редкость, когда несколько планет находятся на одной стороне от Солнца одновременно, гораздо реже явление, когда большинство или даже все планеты выравниваются.

Любое количество планет от трех до восьми составляет выравнивание. Сбор пяти или шести планет известен как большое выравнивание, причем выравнивание пяти планет значительно чаще шести.

Конечно, редчайшими из всех являются большие выравнивания семи планет.

Эти выравнивания не являются аккуратными планетными очередями, которые можно увидеть на схемах и иллюстрациях Солнечной системы. Но это похоже на то, что планеты расположены вдоль воображаемой линии.

Это происходит потому, что все планеты солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эклиптике. Некоторые планеты имеют орбиты, наклоненные чуть выше или ниже этой плоскости, но все они более или менее на одном уровне, как канавки на пластинке.

Выравнивание, время восхода и заката планет и в каком порядке будет зависеть от того, с какой точки мира смотреть.

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