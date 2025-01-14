Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Яйца упали в цены, но подорожали масло и мясо – Госстат опубликовал, как изменились цены в Украине

13:18, 14 января 2025
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.
Яйца упали в цены, но подорожали масло и мясо – Госстат опубликовал, как изменились цены в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем составила 1,4%, за год в целом – 12,0%. В то же время базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 1,3%, за год в целом – 10,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, как отмечается в отчете, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. На 5,2–1,0% подорожали масло, масло подсолнечное, молоко и молочные продукты, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, говядина, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, свинина. В то же время на 1,5% снизились цены на яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 2,7%, алкогольные напитки – на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,9%, в том числе обувь – на 4,0%, одежда – на 3,9%.

Как указывают в Госстате, рост цен в сфере здравоохранения на 1,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,8% и амбулаторные услуги на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,1%.

 

Также ранее сообщалось, что капуста стала самым дорогим овощем борщового набора.

А цены на яблоки достигли самой высокой отметки за последние 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госстат продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают улучшить условия осуществления предварительного заключения

Законопроект, среди прочего, предусматривает сужение оснований содержания лица в одиночной камере и расширение круга электронных устройств, которыми может пользоваться заключенный.

У лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями и вследствие боевых действий, запретят изымать органы для трансплантации

Принятый закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных и лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями или силовыми структурами, направили на подпись Президенту.

В Украине установят Национальный день молитвы 24 февраля

Комитет рекомендовал принять в качестве закона законопроект Давида Арахамии об установлении Национального дня молитвы – авторы законопроекта указали, что по истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о рекламе относительно распространения материалов, способствующих осведомленности или интересу к должностным лицам – членам политических партий

Законопроектом предлагается установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

Освобождение водителя от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного нарушения ПДД в состоянии опьянения невозможно – Верховный Суд

Есть прямой запрет в применении освобождения от отбывания наказания с испытанием в случае совершения уголовного правонарушения, связанного с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області