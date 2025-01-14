Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Испания вводит налог на покупку жилья для борьбы с жилищным кризисом.

Испанское правительство рассматривает возможность введения 100%-го налога на покупку недвижимости для граждан стран, не входящих в Европейский Союз. Этот шаг направлен на преодоление жилищного кризиса и повышение доступности жилья для местных жителей, сообщает Financial Times.

По словам премьер-министра Педро Санчеса, ежегодно нерезиденты ЕС покупают около 27 тысяч объектов недвижимости в Испании, преимущественно с целью спекуляции. Он подчеркнул, что проблема доступности жилья уже имеет серьезные социально-экономические последствия, поэтому требует решительных мер.

Сейчас в Испании действуют налоги на покупку недвижимости, которые варьируются от 7% до 12% в зависимости от региона и типа сделки. Однако, как отмечает Антонио де ла Фуэнте из компании Colliers, влияние нового налога может быть ограниченным, поскольку объем покупок нерезидентов ЕС составляет лишь незначительную часть испанского рынка недвижимости.

Кроме введения налога, правительство планирует другие меры для решения жилищного кризиса, в частности:

передачу более 3 300 домов и 200 гектаров земли для строительства социального жилья;

регулирование сезонной аренды жилья;

стимулирование сдачи недвижимости по доступным ценам.

По данным Ассоциации регистраторов, в третьем квартале 2024 года иностранцы приобрели в Испании 24 700 объектов недвижимости, что составляет 15% от всех сделок. Среди них больше всего покупателей - граждане Великобритании (8,5%).

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