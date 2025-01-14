Іспанія планує ввести 100% податок на нерухомість для нерезидентів ЄС

Іспанія вводить податок на купівлю житла для боротьби з житловою кризою.

Іспанський уряд розглядає можливість запровадження 100%-го податку на купівлю нерухомості для громадян країн, що не входять до Європейського Союзу. Цей крок спрямований на подолання житлової кризи та підвищення доступності житла для місцевих мешканців, повідомляє Financial Times.

За словами прем'єр-міністра Педро Санчеса, щорічно нерезиденти ЄС купують близько 27 тисяч об’єктів нерухомості в Іспанії, переважно з метою спекуляції. Він наголосив, що проблема доступності житла вже має серйозні соціально-економічні наслідки, тому вимагає рішучих заходів.

Наразі в Іспанії діють податки на купівлю нерухомості, які варіюються від 7% до 12% залежно від регіону та типу угоди. Проте, як зазначає Антоніо де ла Фуенте з компанії Colliers, вплив нового податку може бути обмеженим, оскільки обсяг покупок нерезидентів ЄС складає лише незначну частину іспанського ринку нерухомості.

Окрім введення податку, уряд планує інші заходи для розв'язання житлової кризи, зокрема:

передачу понад 3 300 будинків і 200 гектарів землі для будівництва соціального житла;

регулювання сезонної оренди житла;

стимулювання здачі нерухомості за доступними цінами.

За даними Асоціації реєстраторів, у третьому кварталі 2024 року іноземці придбали в Іспанії 24 700 об’єктів нерухомості, що становить 15% від усіх угод. Серед них найбільше покупців — громадяни Великої Британії (8,5%).

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