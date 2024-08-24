В Instagram появится новая функция – в профиль добавят музыку

Добавленная пользователем музыка будет отображаться в области «Биография», пока владелец аккаунта ее не удалит.

Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash

В Instagram анонсировали новую функцию, благодаря которой пользователи смогут добавить песню в свой профиль. Об этом сообщает The Verge.

Добавленная пользователем музыка будет отображаться в области «Биография», пока владелец аккаунта ее не удалит.

Люди, которые будут просматривать профиль, смогут воспроизводить 30-секундный фрагмент трека. Музыка не будет воспроизводиться автоматически — люди, просматривающие профиль с песней, могут воспроизводить и приостанавливать трек.

Воспользоваться новой функцией можно, перейдя на страницу «Редактирование профиля», где нужно выбрать трек из библиотеки лицензированной музыки. Имеющиеся музыкальные композиции также могут быть использованы для публикаций или Reels.

Источник фото: Instagram

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