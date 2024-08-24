Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отправляется в Пекин

Это будет уже пятая встреча Салливана с Ван И за последние полтора года.

Внешнеполитическое ведомство Китая подтвердило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 27-29 августа посетит Пекин и встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай с 27 по 29 августа», - сообщила спикер китайского МИД Мао Нин.

Она добавила, что две стороны проведут очередной раунд китайско-американского стратегического диалога.

В сообщении Белого дома отмечается, что это будет уже пятая встреча Салливана с Ван И за последние полтора года и что этот стратегический канал связи между ними сыграл важную роль в ответственном управлении конкуренцией между двумя странами и способствовал уменьшению напряженности между Вашингтоном и Пекином.

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