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Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відправляється до Пекіну

09:25, 24 серпня 2024
Це буде вже п’ята зустріч Саллівана із Ван Ї за останні півтора року.
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван відправляється до Пекіну
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Зовнішньополітичне відомство Китаю підтвердило, що радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 27-29 серпня відвідає Пекін та зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

«Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван відвідає Китай із 27 по 29 серпня», - повідомила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Вона додала, що дві сторони проведуть черговий раунд китайсько-американського стратегічного діалогу.

У повідомленні Білого дому зазначиється, що це буде вже п’ята зустріч Саллівана із Ван Ї за останні півтора року та що цей стратегічний канал зв’язку між ними відіграв важливу роль у відповідальному управлінні конкуренцією між двома країнами і сприяв зменшенню напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

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