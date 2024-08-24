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Укрнафта відкликала свій донат у 5 млн грн на відбудову Охматдиту, – яка причина

09:07, 24 серпня 2024
Укрнафта залишає за собою зобов’язання виділити вказану суму на відновлення лікарні, щойно лікарня надасть цільові призначення під фінансування.
Укрнафта відкликала свій донат у 5 млн грн на відбудову Охматдиту, – яка причина
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ПАТ «Укрнафта» відкликала перераховані 5 млн грн із Благодійного фонду «Охматдит - Здорове дитинство».

Про це 23 серпня повідомив керівник БФ «Охматдит» Євген Вембер.

«У листі йдеться, що кошти, спрямовані на конкретні цілі, не можуть бути перераховані на казначейський рахунок лікарні без будь-якого цільового призначення. Звичайно, ми повернули кошти "Укрнафті". Відповідну виписку з банку додаю до цієї публікації», - написав він.

Зі свого боку «Укрнафта» наголосила, що компанія повністю підтримує необхідність відновлення медичного закладу, який рятує життя дітей. Водночас критично важливо, щоб усі процеси з її відновлення були абсолютно прозорими, а контроль за використанням коштів - максимально суворим.

«Компанія гарантовано повторно перерахує кошти на відновлення лікарні після того, як буде ухвалено остаточне правове рішення щодо суб'єкта, який розпоряджається коштами, відповідно до законодавства України», - наголосили в «Укрнафті».

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