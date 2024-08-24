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Байден поговорив із Зеленським: обговорили новий пакет військової допомоги та подальші двосторонні контакти

08:48, 24 серпня 2024
Глава Української держави відзначив виділення нового пакета оборонної підтримки.
Байден поговорив із Зеленським: обговорили новий пакет військової допомоги та подальші двосторонні контакти
Джерело фото: president.gov.ua
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У День Державного прапора та напередодні Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом, який підтвердив виділення нового пакета військової допомоги і висловив непохитну підтримку народу України.

За словами глави України, Володимир Зеленський подякував за теплі привітання та непохитну американську підтримку.

Зокрема, Зеленський подякував за ухвалення Сполученими Штатами чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК.

«Санкційний тиск на росію має посилюватися й надалі», - зазначив він.

Також Володимир Зеленський відзначив виділення нового пакету оборонної підтримки від США.

«Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури. Скоординували наші подальші двосторонні контакти», - додав Президент.

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