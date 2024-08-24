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США виділили новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон оголосив деталі

08:29, 24 серпня 2024
США оголосили про новий пакет допомоги Україні.
США виділили новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон оголосив деталі
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Міністерство оборони США оголосило деталі нового пакета допомоги США Україні. У повідомленні Пентагону сказано, що напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Зазначається, що цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Зокрема, йдеться про:

  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

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