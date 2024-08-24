США виділили новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон оголосив деталі

США оголосили про новий пакет допомоги Україні.

Міністерство оборони США оголосило деталі нового пакета допомоги США Україні. У повідомленні Пентагону сказано, що напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Зазначається, що цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.

Зокрема, йдеться про:

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.