США виділили новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон оголосив деталі

Міністерство оборони США оголосило деталі нового пакета допомоги США Україні. У повідомленні Пентагону сказано, що напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.
Зазначається, що цей пакет вартістю 125 мільйонів доларів США включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння.
Зокрема, йдеться про:
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