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США выделили новый пакет военной помощи Украине: Пентагон объявил детали

08:29, 24 августа 2024
США объявили о новом пакете помощи Украине.
США выделили новый пакет военной помощи Украине: Пентагон объявил детали
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Министерство обороны США объявило о деталях нового пакета помощи США Украине. В сообщении Пентагона говорится, что накануне Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Отмечается, что этот пакет стоимостью 125 миллионов долларов США включает в себя средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.

В частности, речь идет о:

  • оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
  • ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
  • боеприпасы к стрелковому оружию;
  • медицинское оборудование;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

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