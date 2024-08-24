США выделили новый пакет военной помощи Украине: Пентагон объявил детали

США объявили о новом пакете помощи Украине.

Министерство обороны США объявило о деталях нового пакета помощи США Украине. В сообщении Пентагона говорится, что накануне Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Отмечается, что этот пакет стоимостью 125 миллионов долларов США включает в себя средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.

В частности, речь идет о:

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

боеприпасы к стрелковому оружию;

медицинское оборудование;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.