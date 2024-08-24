США выделили новый пакет военной помощи Украине: Пентагон объявил детали

Министерство обороны США объявило о деталях нового пакета помощи США Украине. В сообщении Пентагона говорится, что накануне Дня Независимости Украины Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Отмечается, что этот пакет стоимостью 125 миллионов долларов США включает в себя средства противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.
В частности, речь идет о:
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