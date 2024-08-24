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Германия из-за риска ударов на праздники попросила своих граждан покинуть Украину

08:12, 24 августа 2024
Германия предупредила о возможном усилении ракетных и воздушных атак.
Германия из-за риска ударов на праздники попросила своих граждан покинуть Украину
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Германия предостерегла своих сограждан, что на День Независимости Украины 24 августа возможно усиление воздушных атак рф по украинским городам. Об этом говорится на сайте немецкого МИД.

По информации ведомства, «возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу – Киев». Кроме того, там напоминают, что, учитывая полномасштабное вторжение, граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, «просят оставить страну».

Раньше также Посольство США предупредило о повышенном риске как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак.

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