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Индия поддерживает суверенитет Украины и готова способствовать справедливому миру – Андрей Ермак

21:55, 23 августа 2024
По словам Андрея Ермака, Нарендроа Моди подтвердил поддержку и готовность к сотрудничеству.
Индия поддерживает суверенитет Украины и готова способствовать справедливому миру – Андрей Ермак
Источник фото: president.gov.ua
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Индия подтвердила свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразила готовность способствовать достижению справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона «Единые новости», комментируя результаты встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.

Ермак подчеркнул, что обсуждение российской агрессии против Украины стало главной темой встречи. «Президент Украины прямо озвучил все наши месседжи, наши принципиальные позиции. Очень важно, что Премьер-министр Моди акцентировал, что Индия всегда была на стороне международного права, Устава ООН, и для Индии абсолютно четкая позиция по поддержке независимости, территориальной целостности, суверенитета Украины», - отметил он.

Ермак также отметил, что Премьер-министр Индии получил прямое представление о ситуации в Украине и услышал истории о насилии и похищении украинских детей, что, по мнению руководителя Офиса Президента, является важным шагом для повышения роли Индии в помощи Украине.

Индия готова поддержать реализацию Формулы мира Президента Зеленского и внести свой вклад в восстановление справедливого мира. В то же время, Ермак сообщил о начале работы над совместным планом действий в рамках Формулы мира, которая началась с тематической онлайн-встречи рабочей группы по вопросам «Энергетической безопасности».

«То есть мы начали процесс, который должен закончиться подготовкой совместного плана. Этот план будет содержать детальные шаги по каждому пункту Формулы. И именно после проведения таких тематических конференций совместный план будет готов. Я думаю, это произойдет в ближайшее время», - сообщил Ермак.

Кроме того, во время переговоров Зеленский и Моди договорились об интенсификации двусторонних отношений на разных уровнях и платформах для быстрого развития сотрудничества между Украиной и Индией.

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