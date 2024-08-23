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Індія підтримує суверенітет України та готова сприяти справедливому миру – Андрій Єрмак

21:55, 23 серпня 2024
Зі слів Андрія Єрмака, Нарендроа Моді підтвердив підтримку та готовність до співпраці.
Індія підтримує суверенітет України та готова сприяти справедливому миру – Андрій Єрмак
Джерело фото: president.gov.ua
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Індія підтвердила свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловила готовність сприяти досягненню справедливого миру. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи результати зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Києві.

Єрмак підкреслив, що обговорення російської агресії проти України стало головною темою зустрічі. «Президент України прямо озвучив усі наші меседжі, наші принципові позиції. Дуже важливо, що Прем’єр-міністр Моді акцентував, що Індія завжди була на боці міжнародного права, Статуту ООН, і для Індії є абсолютно чіткою позиція щодо підтримки незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України», – зазначив він.

Єрмак також відзначив, що Прем’єр-міністр Індії отримав пряме уявлення про ситуацію в Україні та почуті історії про насильство і викрадення українських дітей, що, на думку керівника Офісу Президента, є важливим кроком для підвищення ролі Індії у допомозі Україні.

Індія готова підтримати реалізацію Формули миру Президента Зеленського і внести свій вклад у відновлення справедливого миру. Водночас, Єрмак повідомив про початок роботи над спільним планом дій у рамках Формули миру, що розпочалася з тематичної онлайн-зустрічі робочої групи з питань «Енергетичної безпеки».

«Тобто ми розпочали процес, який має закінчитися підготовкою спільного плану. Цей план міститиме детальні кроки щодо кожного пункту Формули. І саме після проведення таких тематичних конференцій спільний план буде готовий. Я думаю, це станеться найближчим часом», – повідомив Єрмак.

Крім того, під час переговорів Зеленський і Моді домовилися про інтенсифікацію двосторонніх відносин на різних рівнях і платформах для швидкого розвитку співпраці між Україною та Індією.

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