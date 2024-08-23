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Окупант не підкорить Харків, не підкорить Україну – звернення Президента Володимира Зеленського

21:55, 23 серпня 2024
За словами Володимира Зеленського, ЗСУ поступово витискають російську армію із Харківщини.
Окупант не підкорить Харків, не підкорить Україну – звернення Президента Володимира Зеленського
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні заявив, що окупанти не зможуть підкорити Харків і всю Україну. Він виступив з важливими заявами на честь Дня прапора та відзначив День Харкова, висловивши гордість за захисників держави.

«Сьогодні вже довгий і результативний день для нашої держави. І будуть іще наші міжнародні активності сьогодні. Тож зараз – тільки частина звіту за цей день. Перше – День прапора. Мав честь привітати всіх наших людей, і зокрема всіх наших воїнів, зі святом. І пишаюсь усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними. Пишаюсь усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність. Це відображення саме таких наших людей – повага світу до України та той факт, що українські прапори можна побачити в усіх провідних столицях демократичного світу», – сказав Президент.

Він висловив подяку Харкову, героїчному місту, яке, за його словами, вдало відбило спроби наступу росії та зламати місто і Харківщину.

Президент також підтвердив, що українські сили поступово витискають російські війська, а окупанти не зможуть підкорити Харків чи інші частини України. «Також сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину. Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку», — наголосив Володимир Зеленський.

У своїй промові Зеленський також згадав про візит Прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну, який є першим за час відносин між Індією та незалежною Україною. Зеленський високо оцінив підтримку Індії, зокрема гуманітарні пакети допомоги та підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності. Він підкреслив важливість співпраці, зокрема в рамках Формули миру та підписання міжурядових документів, що відкриває нові можливості для двосторонньої співпраці.

Президент також повідомив, що сьогодні провів кілька нарад щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами. Він підкреслив важливість вчасного постачання військової техніки та озброєнь, що є критично важливим для фронту. «Також сьогодні я провів кілька нарад із нашими міжнародниками. Щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами. Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами «завтра» чи «скоро». Робимо все, щоб прискорити постачання. Дякую всім, хто допомагає!», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна та Індія погодили чотири угоди співпраці в різних сферах – спільна заява.

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