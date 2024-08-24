Судитимуть жителя Запоріжжя, який ошукав трьох військових на майже 100 тисяч гривень

Жителя Запоріжжя звинувачують у шахрайстві з коштами військових.

Жителя Запоріжжя постануть перед судом за шахрайство, яке стосується заволодіння коштами військовослужбовців. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Обвинувальний акт проти 46-річного чоловіка, раніше судимого за кримінальні правопорушення, скеровано до суду. За даними слідства, підозрюваний під приводом потреби в лікуванні дитини обманом отримав гроші у трьох військовослужбовців Збройних сил України.

Зловмисник знайомився з військовими на територіях лікарень та вокзалу в Запоріжжі. Під час бесід він жалівся на хворобу дитини, входив у довіру та просив гроші в борг без наміру їх повернути. Протягом двох місяців таким чином він ошукав трьох військових на суму майже 100 тисяч гривень.

Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі Пологівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Важливо зазначити, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до тих пір, поки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

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