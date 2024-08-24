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Будут судить жителя Запорожья, который обманул трех военных на почти 100 тысяч гривен

07:54, 24 августа 2024
Жителя Запорожья обвиняют в мошенничестве со средствами военных.
Будут судить жителя Запорожья, который обманул трех военных на почти 100 тысяч гривен
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Жителя Запорожья предстанут перед судом за мошенничество, которое касается завладения средствами военнослужащих. Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

Обвинительный акт против 46-летнего мужчины, ранее судимого за уголовные правонарушения, направлен в суд. По данным следствия, подозреваемый под предлогом потребности в лечении ребенка обманом получил деньги у трех военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Злоумышленник знакомился с военными на территориях больниц и вокзала в Запорожье. Во время бесед он жаловался на болезнь ребенка, входил в доверие и просил деньги в долг без намерения их вернуть. В течение двух месяцев таким образом он обманул трех военных на сумму почти 100 тысяч гривен.

Досудебное расследование по этому делу проводили следователи Пологовского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Важно отметить, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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