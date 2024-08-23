В Польше во время военных учений рикошетом повреждены жилые дома и школа

Румынские военные случайно повредили жилые дома и школу в Польше во время учений.

Источник фото: RMF24

В ночь на 23 августа в городе Бемово-Писки, Польша, во время военных учений на полигоне вблизи города Ожише, пули случайно попали в жилые дома, детскую площадку и территорию школы. Как сообщают местные СМИ, одна из пуль разбила окно квартиры и попала в спальню, где на тот момент спал мужчина, передает RMF24. К счастью, пострадавших нет, однако мужчине понадобилась медицинская помощь из-за шокового состояния.

Инцидент произошел во время учений румынских военных. Главное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что здание возле стрельбища было повреждено рикошетом и заверило, что военная жандармерия уже начала расследование. Все убытки обещают возместить в кратчайшие сроки.

Вице-мэр города Аркадиуш Зисковский сообщил, что одна из пуль пробила окно и попала в шкаф. Другие пули попали в крышу, повредив несколько черепиц, а также попали на территорию начальной школы и детской площадки. Поскольку инцидент произошел ночью, к счастью, в тот момент там никого не было.

Местные жители привыкли к постоянным звукам стрельбы, поскольку учения на полигоне проходят регулярно. Однако, по словам мэра Бемово-Писки Францишека Романкевича, это первый случай подобного инцидента. Заместитель мэра добавил, что командир части сообщил: таких случаев не случалось уже более 20 лет.

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