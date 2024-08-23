Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский заявил, что некоторые объявленные международными партнерами пакеты помощи не поставлены в Украину

20:35, 23 августа 2024
Фронт воюет снарядами и техникой, а не словами «завтра» или «скоро» – Президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что некоторые объявленные международными партнерами пакеты помощи не поставлены в Украину
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний с международными партнерами, обсуждая вопросы оборонной поддержки и коммуникации с союзниками. Выступая перед журналистами, Зеленский отметил, что день был продуктивным и насыщенным, а также поздравил украинцев с Днем флага.

«Сегодня уже длинный и результативный день для нашего государства. И будут еще наши международные активности сегодня. Поэтому сейчас - только часть отчета за этот день. Первое - День флага. Имел честь поздравить всех наших людей, и в частности всех наших воинов, с праздником. И горжусь всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными. Горжусь всеми нашими людьми, которые защищают государство, защищают нашу независимость», - заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что уважение мира к Украине и присутствие украинских флагов в ведущих столицах демонстрирует уважение к стране.

Относительно оборонной поддержки, Владимир Зеленский сообщил, что совещания с международными партнерами касались своевременной поставки военной техники и снарядов.

«Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами «завтра» или «скоро». Делаем все, чтобы ускорить поставки», - добавил он.

Президент также выразил благодарность всем, кто помогает Украине, и заверил, что делается все возможное для ускорения поставок необходимых ресурсов.

Напомним, Украина и Индия согласовали четыре соглашения сотрудничества в различных сферах - совместное заявление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей из судов, территориальная подсудность которых была изменена, лучше отправлять в суды, в которые переданы их дела – Верховный Суд

В Верховном Суде пытаются сбалансировать нагрузку между судами, которым была определена территориальная подсудность судов, расположенных на оккупированных территориях.

Назначен новый член Этического совета: что известно

Членом Этического совета для проверки кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия назначен бывший прокурор из США Питер Ф. Шенк.

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне

Кабмин внес изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Украина снова начнет продавать электроэнергию за границу – Укрэнерго

С 25 августа Украина планирует возобновить продажу электроэнергии в соседние страны.

Верховный Суд объяснил, какие доказательства должны исследовать суды по делам о невыплате военнослужащим 100 тысяч грн

Военнослужащий обратился в суд в связи с невыплатой ему вознаграждения в 100 тысяч грн на том основании, что его участие в боевых действиях подтверждается справкой воинской части, не соответствующей форме.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду