Владимир Зеленский заявил, что некоторые объявленные международными партнерами пакеты помощи не поставлены в Украину

Фронт воюет снарядами и техникой, а не словами «завтра» или «скоро» – Президент Владимир Зеленский.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд совещаний с международными партнерами, обсуждая вопросы оборонной поддержки и коммуникации с союзниками. Выступая перед журналистами, Зеленский отметил, что день был продуктивным и насыщенным, а также поздравил украинцев с Днем флага.

«Сегодня уже длинный и результативный день для нашего государства. И будут еще наши международные активности сегодня. Поэтому сейчас - только часть отчета за этот день. Первое - День флага. Имел честь поздравить всех наших людей, и в частности всех наших воинов, с праздником. И горжусь всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными. Горжусь всеми нашими людьми, которые защищают государство, защищают нашу независимость», - заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что уважение мира к Украине и присутствие украинских флагов в ведущих столицах демонстрирует уважение к стране.

Относительно оборонной поддержки, Владимир Зеленский сообщил, что совещания с международными партнерами касались своевременной поставки военной техники и снарядов.

«Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами «завтра» или «скоро». Делаем все, чтобы ускорить поставки», - добавил он.

Президент также выразил благодарность всем, кто помогает Украине, и заверил, что делается все возможное для ускорения поставок необходимых ресурсов.

Напомним, Украина и Индия согласовали четыре соглашения сотрудничества в различных сферах - совместное заявление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.