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В Одесской области мужчина угнал лодку, однако заплыл на ней недалеко

07:18, 24 августа 2024
Жителю Измаильского района грозит до шести лет тюрьмы за угон речного судна.
В Одесской области мужчина угнал лодку, однако заплыл на ней недалеко
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Правоохранители сообщили 36-летнему жителю Измаильского района о подозрении в угоне речного судна. За это преступление мужчине может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел в начале июля. Утром на реке Дунай в городе Вилково пограничники остановили рыболовное судно для проверки. Оказалось, что мужчина, который управлял судном, не имел соответствующих документов. На место происшествия вызвали полицию.

«Мы установили, что гражданин угнал лодку, которая была пришвартована у побережья, недалеко от места, где его разоблачили. Она принадлежит одному из местных частных предприятий» ,- отметил начальник следственного отделения №1 Измаильского районного отдела полиции Владислав Биличук.

В ходе расследования полицейские изъяли судно и провели товароведческую экспертизу, которая оценила его стоимость в 40 тысяч гривен. После завершения следственных действий лодку вернули владельцу.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить мужчине о подозрении в угоне речного судна. Согласно ч. 1 ст. 278 Уголовного кодекса Украины, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас идет решение вопроса об избрании подозреваемому меры пресечения. Процессуальное руководство в этом деле осуществляет Измаильская окружная прокуратура.

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