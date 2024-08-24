На Одещині чоловік угнав човен, проте заплив на ньому недалеко

Жителю Ізмаїльського району загрожує до шести років в'язниці за угон річкового судна.

Правоохоронці повідомили 36-річному жителю Ізмаїльського району про підозру в угоні річкового судна. За цей злочин чоловіку може загрожувати до шести років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався на початку липня. Вранці на річці Дунай у місті Вилкове прикордонники зупинили риболовне судно для перевірки. Виявилося, що чоловік, який керував судном, не мав відповідних документів. На місце події викликали поліцію.

«Ми встановили, що громадянин угнав човен, який був пришвартований біля узбережжя, недалеко від місця, де його викрили. Він належить одному з місцевих приватних підприємств» ,— зазначив начальник слідчого відділення №1 Ізмаїльського районного відділу поліції Владислав Білічук.

Під час розслідування поліцейські вилучили судно та провели товарознавчу експертизу, яка оцінила його вартість у 40 тисяч гривень. Після завершення слідчих дій човен повернули власнику.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб повідомити чоловіку про підозру в угоні річкового судна. Згідно з ч. 1 ст. 278 Кримінального кодексу України, за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі триває вирішення питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Процесуальне керівництво в цій справі здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.

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