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Володимир Зеленський заявив, що деякі оголошені міжнародними партнерами пакети допомоги не поставлені в Україну

20:35, 23 серпня 2024
Фронт воює снарядами й технікою, а не словами «завтра» чи «скоро» – Президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський заявив, що деякі оголошені міжнародними партнерами пакети допомоги не поставлені в Україну
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський провів низку нарад з міжнародними партнерами, обговорюючи питання оборонної підтримки та комунікації з союзниками. Виступаючи перед журналістами, Зеленський зазначив, що день був продуктивним і насиченим, а також привітав українців з Днем прапора.

«Сьогодні вже довгий і результативний день для нашої держави. І будуть іще наші міжнародні активності сьогодні. Тож зараз – тільки частина звіту за цей день. Перше – День прапора. Мав честь привітати всіх наших людей, і зокрема всіх наших воїнів, зі святом. І пишаюсь усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними. Пишаюсь усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність» — заявив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що повага світу до України і присутність українських прапорів у провідних столицях демонструє повагу до країни.

Щодо оборонної підтримки, Володимир Зеленський повідомив, що наради з міжнародними партнерами стосувалися своєчасного постачання військової техніки та снарядів.

«Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами «завтра» чи «скоро». Робимо все, щоб прискорити постачання», — додав він.

Президент також висловив вдячність всім, хто допомагає Україні, і запевнив, що робиться все можливе для прискорення постачання необхідних ресурсів.

Нагадаємо, Україна та Індія погодили чотири угоди співпраці в різних сферах – спільна заява.

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