У Польщі під час військових навчань рикошетом пошкоджено житлові будинки та школу

Румунські військові випадково пошкодили житлові будинки і школу в Польщі під час навчань.

Джерело фото: RMF24

В ніч на 23 серпня в місті Бемово-Піски, Польща, під час військових навчань на полігоні поблизу міста Ожише, кулі випадково влучили в житлові будинки, дитячий майданчик та територію школи. Як повідомляють місцеві ЗМІ, одна з куль розбила вікно квартири і потрапила в спальню, де на той момент спав чоловік, передає RMF24. На щастя, потерпілих немає, однак чоловіку знадобилася медична допомога через шоковий стан.

Інцидент стався під час навчань румунських військових. Головне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що будівлю біля стрільбища було пошкоджено рикошетом і запевнило, що військова жандармерія вже розпочала розслідування. Усі збитки обіцяють відшкодувати в найкоротші терміни.

Віцемер міста Аркадіуш Зисковський повідомив, що одна з куль пробила вікно та потрапила в шафу. Інші кулі влучили в дах, пошкодивши кілька черепиць, а також потрапили на територію початкової школи та дитячого майданчика. Оскільки інцидент стався вночі, на щастя, в той момент там нікого не було.

Місцеві жителі звикли до постійних звуків стрілянини, оскільки навчання на полігоні проходять регулярно. Проте, за словами мера Бемово-Піски Францишека Романкевича, це перший випадок подібного інциденту. Заступник мера додав, що командир частини повідомив: таких випадків не траплялося вже понад 20 років.

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