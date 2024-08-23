Оккупант не покорит Харьков, не покорит Украину – обращение Президента Владимира Зеленского

По словам Владимира Зеленского, ВСУ постепенно вытесняют российскую армию из Харьковщины.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что оккупанты не смогут покорить Харьков и всю Украину. Он выступил с важными заявлениями в честь Дня флага и отметил День Харькова, выразив гордость за защитников государства.

«Сегодня уже длинный и результативный день для нашего государства. И будут еще наши международные активности сегодня. Поэтому сейчас - только часть отчета за этот день. Первое - День флага. Имел честь поздравить всех наших людей, и в частности всех наших воинов, с праздником. И горжусь всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными. Горжусь всеми нашими людьми, которые защищают государство, защищают нашу независимость. Это отражение именно таких наших людей - уважение мира к Украине и тот факт, что украинские флаги можно увидеть во всех ведущих столицах демократического мира», - сказал Президент.

Он выразил благодарность Харькову, героическому городу, который, по его словам, удачно отразил попытки наступления России и сломать город и Харьковщину.

Президент также подтвердил, что украинские силы постепенно вытесняют российские войска, а оккупанты не смогут покорить Харьков или другие части Украины. «Также сегодня хочу поблагодарить Харьков - это День Харькова. Действительно героический город, город людей и жизни. С начала этого мая нашим силам удалось отразить попытку России наступать на Харьков, сломать этот наш город и всю Харьковскую область. Я говорил с Главкомом Сырским, в частности относительно боев на Харьковщине. Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность», - подчеркнул Владимир Зеленский.

В своей речи Зеленский также упомянул о визите Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину, который является первым за время отношений между Индией и независимой Украиной. Зеленский высоко оценил поддержку Индии, в частности гуманитарные пакеты помощи и поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул важность сотрудничества, в частности в рамках Формулы мира и подписания межправительственных документов, что открывает новые возможности для двустороннего сотрудничества.

Президент также сообщил, что сегодня провел несколько совещаний по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами. Он подчеркнул важность своевременной поставки военной техники и вооружений, что является критически важным для фронта. «Также сегодня я провел несколько совещаний с нашими международниками. По оборонной поддержке и коммуникации с партнерами. Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявленные, проголосованные, но не поставленные в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами «завтра» или «скоро». Делаем все, чтобы ускорить поставки. Спасибо всем, кто помогает!», - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Украина и Индия согласовали четыре соглашения сотрудничества в различных сферах - совместное заявление.

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