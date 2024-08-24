Німеччина через ризик ударів на свята попросила своїх громадян покинути Україну

Німеччина попередила про можливе посилення ракетних і повітряних атак.

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День Незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак рф по українських містах. Про це сказано на сайті німецького МЗС.

За інформацією відомства, «можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ». Окрім того, там нагадують, що, з огляду на повномасштабне вторгнення, громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, «просять залишити країну».

Раніше також Посольство США попередило про підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак.

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