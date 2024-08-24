Байден поговорил с Зеленским: обсудили новый пакет военной помощи и дальнейшие двусторонние контакты

Глава украинского государства отметил выделение нового пакета оборонной поддержки.

Источник фото: president.gov.ua

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В День Государственного флага и в канун Дня Независимости Украины Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом, который подтвердил выделение нового пакета военной помощи и выразил непреклонную поддержку народу Украины.

По словам главы Украины, Владимир Зеленский поблагодарил за теплые поздравления и непреклонную американскую поддержку.

В частности, Зеленский поблагодарил за принятие Соединенными Штатами очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК.

«Санкционное давление на россию должно усиливаться и дальше», - отметил он.

Также Владимир Зеленский отметил выделение нового пакета оборонной поддержки США.

«Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры. Скоординировали наши дальнейшие двусторонние контакты», – добавил Президент.

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