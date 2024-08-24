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Укрнафта отозвала свой донат в 5 млн грн на восстановление Охматдета – какая причина

09:07, 24 августа 2024
Укрнафта оставляет за собой обязательство выделить указанную сумму на восстановление больницы, как только больница предоставит целевые назначения под финансирование.
Укрнафта отозвала свой донат в 5 млн грн на восстановление Охматдета – какая причина
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ПАО «Укрнафта» отозвало перечисленные 5 млн грн из Благотворительного фонда «Охматдет – Здоровое детство».

Об этом 23 августа сообщил руководитель БФ «Охматдет» Евгений Вэмбер.

«В письме говорится, что средства, направленные на конкретные цели, не могут быть перечислены на казначейский счет больницы без какого-либо целевого назначения. Конечно, мы вернули деньги "Укрнафте". Соответствующую выписку из банка добавляю к этой публикации», - написал он.

Со своей стороны «Укрнафта» подчеркнула, что компания полностью поддерживает необходимость восстановления медицинского учреждения, которое спасает жизнь детей. В то же время критически важно, чтобы все процессы его восстановлению были абсолютно прозрачными, а контроль за использованием средств - максимально строгим.

«Компания гарантированно повторно перечислит средства на восстановление больницы после того, как будет принято окончательное правовое решение относительно распоряжаемого средствами субъекта в соответствии с законодательством Украины», - подчеркнули в «Укрнафте».

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