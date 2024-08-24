В Instagram з'явиться нова функція – у профіль додадуть музику

Додана користувачем музика відображатиметься в області «Біографія», доки власник акаунту її не видалить.

Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash

В Instagram анонсували нову функцію, завдяки якій користувачі зможуть додати пісню до свого профілю. Про це повідомляє The Verge.

Додана користувачем музика відображатиметься в області «Біографія», доки власник акаунту її не видалить.

Люди, які переглядатимуть профіль, зможуть відтворювати 30-секундний фрагмент треку. Музика не відтворюватиметься автоматично — люди, які переглядають профіль із піснею, можуть відтворювати та призупиняти трек.

Скористатися новою функцією можна буде перейшовши на сторінку «Редагування профілю», де потрібно вибрати трек із бібліотеки ліцензованої музики. Наявні музичні композиції також можуть бути використані для публікацій або Reels.

Джерело фото: Instagram

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.