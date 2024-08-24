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В Instagram з'явиться нова функція – у профіль додадуть музику

23:58, 24 серпня 2024
Додана користувачем музика відображатиметься в області «Біографія», доки власник акаунту її не видалить.
В Instagram з'явиться нова функція – у профіль додадуть музику
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
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В Instagram анонсували нову функцію, завдяки якій користувачі зможуть додати пісню до свого профілю. Про це повідомляє The Verge.

Додана користувачем музика відображатиметься в області «Біографія», доки власник акаунту її не видалить.

Люди, які переглядатимуть профіль, зможуть відтворювати 30-секундний фрагмент треку. Музика не відтворюватиметься автоматично — люди, які переглядають профіль із піснею, можуть відтворювати та призупиняти трек.

Скористатися новою функцією можна буде перейшовши на сторінку «Редагування профілю», де потрібно вибрати трек із бібліотеки ліцензованої музики. Наявні музичні композиції також можуть бути використані для публікацій або Reels.

Джерело фото: Instagram

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