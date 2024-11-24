В Одессе дети застряли на аттракционе из-за отключения света, фото

Спасатели сняли с высоты 18 метров 4 ребенка.

В Одессе из-за отключения света дети застряли на аттракционе. Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Спасатели, совместно с сотрудниками парка аттракционов, сняли с высоты 18 метров 4 ребенка.

Пожарные, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице.

Психологи из ГСЧС также работали с детьми, чтобы помочь им справиться со стрессом. К счастью, никто не пострадал.

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