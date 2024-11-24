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Укрзализныця запустит новый ежедневный поезд — из Волыни в Карпаты

20:34, 24 ноября 2024
С 15 декабря Укрзализныця запустит новый маршрут с Волыни в Карпаты.
Укрзализныця запустит новый ежедневный поезд — из Волыни в Карпаты
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Укрзализныця запускает новый поезд «Ковель-Рахив», по которому можно будет добраться с Волыни в Карпаты. Поезд впервые отправится из Ковеля 15 декабря. Об этом в Фейсбуке сообщил глава ОО «Инфраструктурный клуб» Иван Мирка.

Ежедневный поезд будет курсировать через Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Татаров, Ясиню, Рахов.

Расписание ориентировано таким образом, чтобы поезд проходил на участке Ковель-Луцк-Ровно-Львов до 23:00, и прибывал в горные населенные пункты между 05:30 и 08:00. В обратном направлении поезд будет преодолевать горный участок между 19:30 и 22:10, а участок Львов-Ровно-Луцк-Ковель будет проходить после 06:30.

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Укрзализныця

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