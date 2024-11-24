Укрзалізниця запустить новий щоденний потяг — з Волині до Карпат

З 15 грудня Укрзалізниця запустить новий маршрут з Волині до Карпат.

ілюстративне фото

Укрзалізниця запускає новий поїзд «Ковель-Рахів», яким можна буде дістатися з Волині до Карпат. иПоїзд вперше вирушить з Ковеля 15 грудня. Про це у Фейсбук повідомив очільник ГО «Інфраструктурний клуб» Іван Мирка.

Щоденний потяг буде курсувати через Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Татарів, Ясіню, Рахів.

Розклад орієнтований таким чином, щоб потяг проходив дільницю Ковель-Луцьк-Рівне-Львів до 23:00, і прибував до гірських населених пунктів між 05:30 та 08:00. У зворотному напрямку потяг долатиме гірську дільницю між 19:30 та 22:10, а дільницю Львів-Рівне-Луцьк-Ковель проходитиме після 06:30.

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