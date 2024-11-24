Телефон репера Шона «Дідді» Комбса продається «на чорному ринку» після того, як прокурори звинуватили його у дзвінках свідкам із в'язниці

Телефон Шона «Дідді» Комбса, якого звинувачують у торгівлі людьми, продається «на чорному ринку» .

Мобільний телефон репера Шона Комбса, відомого як P Diddy, виставлений на продаж "на чорному ринку". Про це пише radaronline.com.

Як повідомляється, мобільний телефон був знайдений у студії звукозапису та має "трирічну резервну копію контенту", що стривожило адвокатів репера, який готується до судового розгляду у справі про торгівлю людьми.

Телефон був виявлений у той момент, коли прокурори звинуватили репера у виклику свідків зі своєї тюремної камери.

Також доручив своїй сім'ї зв'язатися з потенційними свідками у справі.

"Хтось стверджує, що знайшов телефон Дідді, кинутий у студії звукозапису, з трирічною резервною копією його вмісту - повідомленнями, журналами викликів, фотографіями... всім", - повідомили виданню.

Як стало відомо, телефон передавали з одного ЗМІ до іншого.

"Останнє, що я чув, це те, що документалісти, які знімають серіал про Дідді, купили його і думають про те, щоб розкрити весь його вміст. Це може стати його справжнім найгіршим кошмаром", - пише видання.

Нагадаємо, що Шон "Дідді" Комбс постане перед судом за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми та рекеті. Судовий процес розпочнеться 5 травня 2025 року.

Музиканта заарештували у вересні. Його звинувачують у тому, що він використав свою бізнес-імперію, у тому числі легендарний лейбл Bad Boy Entertainment, для перевезення жінок та чоловіків, які надавали інтимні послуги, між Штатами для участі у записаних виступах, відомих як Freak Offs".

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