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Телефон рэпера Шона «Дидди» Комбса продается «на черном рынке» после того, как прокуроры обвинили его в звонках свидетелям из тюрьмы

16:40, 24 ноября 2024
Телефон Шона «Дидди» Комбса, которого обвиняют в торговле людьми, продается «на черном рынке».
Телефон рэпера Шона «Дидди» Комбса продается «на черном рынке» после того, как прокуроры обвинили его в звонках свидетелям из тюрьмы
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Мобильный телефон рэпера Шона Комбса, известного как P Diddy, выставлен на продажу "на черном рынке". Об этом пишет radaronline.com.

Как сообщается, мобильный телефон был найден в студии звукозаписи и имеет "трехлетнюю резервную копию контента", что встревожило адвокатов рэпера, готовящегося к судебному разбирательству по делу о торговле людьми.

Телефон был обнаружен в тот момент, когда прокуроры обвинили рэпера в вызове свидетелей из своей тюремной камеры.

Он также поручил своей семье связаться с потенциальными свидетелями по его делу.

"Некто утверждает, что нашел телефон Дидди, брошенный в студии звукозаписи, с трехлетней резервной копией его содержимого — сообщениями, журналами вызовов, фотографиями… всем", - сообщили изданию.

Как стало известно, телефно передавали из одного СМИ в другое.

"Последнее, что я слышал, это то, что документалисты, снимающие сериал о Дидди, купили его и подумывают о том, чтобы раскрыть все его содержимое. Это может стать его настоящим худшим кошмаром", - пишет издание. 

Напомним, что Шон "Дидди" Комбс предстанет перед судом по федеральным обвинениям в торговле людьми и рэкете. Судебный процесс начнется 5 мая 2025 года. 55-летний рэпер не признает себя виновным по всем предъявленным обвинениям.

Музыканта арестовали в сентябре. Его обвиняют в том, что он использовал свою бизнес-империю, в том числе легендарный лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин и мужчин, оказывавших интимные услуги, между Штатами для участия в записанных выступлениях, известных как "Freak Offs".

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США

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