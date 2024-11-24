Практика судов
  1. В Украине

Как рассчитать проценты по просроченному денежному обязательству — разъяснение налоговой

21:28, 24 ноября 2024
Проценты начисляют в день фактического погашения рассроченного налогового долга за весь период использования рассрочки.
Как рассчитать проценты по просроченному денежному обязательству — разъяснение налоговой
Фото: depositphotos.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило особенности расчета процентов по рассроченному денежному обязательству.

Так, согласно п. 100.1 ст. 100 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VІ с изменениями и дополнениями рассрочкой, отсрочкой денежных обязательств или налогового долга является перенесение сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств или налогового долга под проценты, размер которых равен размеру 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день принятия контролирующим органом решение о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга. Если в состав рассроченной (отсроченной) суммы входит пеня, то в расчет процентов берется сумма за вычетом суммы пени.

Согласно п. 4.2 разд. IV Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10 октября 2013 г. № 574, начисление процентов начинается на следующий день после начала действия рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового) долга) и на следующий день после предельного срока уплаты очередной доли рассроченного (отложенного) денежного обязательства (налогового долга).

Начисление процентов производится в день фактического погашения рассроченного (отсроченного) денежного обязательства (налогового долга) (его части) за весь период пользования рассрочкой (отсрочкой).

Налогоплательщик рассчитывает сумму процентов на рассроченное (отсроченное) денежное обязательство (налоговый долг) (его долю) самостоятельно и уплачивает ее одновременно с уплатой рассроченной (отсроченной) или дежурной части рассроченной (отсроченной) суммы в сроки, определенные в соответствующем договоре.

Однодневный размер процентов при расчете округляется до второго знака после запятой в общем порядке арифметического округления.

Чрезмерно уплаченные суммы процентов могут зачисляться в счет уплаты денежного обязательства (налогового долга) в порядке, установленном законодательством Украины.

Следовательно, проценты начисляются:

  • в день фактического погашения рассрочки (отсрочки);
  • за весь период фактического использования рассрочкой (отсрочкой);
  • на рассроченную (отсроченную) сумму, действовавшую на момент каждого такого начисления;
  • из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день принятия органом ГНС решения о рассрочке (отсрочке).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

Осуществление видеонаблюдения в общественных и публичных местах допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка – Верховная Рада одобрила законопроект за основу.

Верховный Суд пояснил, что применение судом принципа jura novit curia – «суд знает законы» – не безгранично, и при собственной переквалификации иска суд может нарушить право на справедливый суд

Суд обязан применить правильные нормы права, переквалифицировав иск, независимо от ссылок истца, но переквалифицируя иск, суд может нарушить право на справедливый суд как в отношении ответчика, так и в отношении истца – Верховный Суд.

Неизвестный сломал DVD-диск с основным доказательством в деле о государственной измене – апелляционное разбирательство под угрозой

Случаев повреждения DVD с доказательствами в делах становится все больше.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду