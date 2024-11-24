Как рассчитать проценты по просроченному денежному обязательству — разъяснение налоговой

Проценты начисляют в день фактического погашения рассроченного налогового долга за весь период использования рассрочки.

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Главное управление ГНС в Житомирской области напомнило особенности расчета процентов по рассроченному денежному обязательству.

Так, согласно п. 100.1 ст. 100 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VІ с изменениями и дополнениями рассрочкой, отсрочкой денежных обязательств или налогового долга является перенесение сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств или налогового долга под проценты, размер которых равен размеру 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день принятия контролирующим органом решение о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга. Если в состав рассроченной (отсроченной) суммы входит пеня, то в расчет процентов берется сумма за вычетом суммы пени.

Согласно п. 4.2 разд. IV Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10 октября 2013 г. № 574, начисление процентов начинается на следующий день после начала действия рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового) долга) и на следующий день после предельного срока уплаты очередной доли рассроченного (отложенного) денежного обязательства (налогового долга).

Начисление процентов производится в день фактического погашения рассроченного (отсроченного) денежного обязательства (налогового долга) (его части) за весь период пользования рассрочкой (отсрочкой).

Налогоплательщик рассчитывает сумму процентов на рассроченное (отсроченное) денежное обязательство (налоговый долг) (его долю) самостоятельно и уплачивает ее одновременно с уплатой рассроченной (отсроченной) или дежурной части рассроченной (отсроченной) суммы в сроки, определенные в соответствующем договоре.

Однодневный размер процентов при расчете округляется до второго знака после запятой в общем порядке арифметического округления.

Чрезмерно уплаченные суммы процентов могут зачисляться в счет уплаты денежного обязательства (налогового долга) в порядке, установленном законодательством Украины.

Следовательно, проценты начисляются:

в день фактического погашения рассрочки (отсрочки);

за весь период фактического использования рассрочкой (отсрочкой);

на рассроченную (отсроченную) сумму, действовавшую на момент каждого такого начисления;

из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на день принятия органом ГНС решения о рассрочке (отсрочке).

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