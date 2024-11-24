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Як розрахувати проценти по розстроченому грошовому зобов’язанню — роз’яснення податкової

21:28, 24 листопада 2024
Проценти нараховують у день фактичного погашення розстроченого податкового боргу за весь період користування розстроченням.
Як розрахувати проценти по розстроченому грошовому зобов’язанню — роз’яснення податкової
Фото: depositphotos.com
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Головне управління ДПС у Житомирській області нагадало особливості розрахунку процентів по розстроченому грошовому зобов’язанню.

Так, згідно з п. 100.1 ст. 100 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями розстроченням, відстроченням грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, то для розрахунку процентів береться сума за вирахуванням суми пені.

Відповідно до п. 4.2 розд. IV Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 574, нарахування процентів розпочинається наступного дня після початку дії розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) та наступного дня після граничного строку сплати чергової частки розстроченого (відстроченого) грошового зобов’язання (податкового боргу).

Нарахування процентів здійснюється у день фактичного погашення розстроченого (відстроченого) грошового зобов’язання (податкового боргу) (його частини) за весь період користування розстроченням (відстроченням).

Платник податків розраховує суму процентів на розстрочене (відстрочене) грошове зобов’язання (податковий борг) (його частку) самостійно та сплачує її одночасно зі сплатою розстроченої (відстроченої) або чергової частини розстроченої (відстроченої) суми у строки, визначені у відповідному договорі.

Одноденний розмір процентів при розрахунку округлюється до другого знака після коми в загальному порядку арифметичного округлення.

Надміру сплачені суми процентів можуть зараховуватись у рахунок сплати грошового зобов’язання (податкового боргу) в порядку, встановленому законодавством України.

Отже, проценти нараховуються:

  • у день фактичного погашення розстрочки (відстрочки);
  • за весь період фактичного користування розстрочкою (відстрочкою);
  • на розстрочену (відстрочену) суму, що була діючою на момент кожного такого нарахування;
  • із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття органом ДПС рішення про розстрочення (відстрочення).

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податкова ДПС податки

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