Недвижимое имущество физлица повреждено или уничтожено — что с налогом

Налоговая объясняет, что объекты жилой недвижимости, данные об уничтожении которых внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, учитываются при исчислении налогооблагаемой базы объектов жилой недвижимости.

Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области объясняет ситуацию с налогообложением в случае, если недвижимое имущество физлица повреждено или уничтожено.

Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (податок), визначено ст. 266 ПКУ.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, визначеному пп. 266.7.1 ПКУ.

Підпунктом «б» пп. 266.7.1 ПКУ визначено, що за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пп. «а» або «б» пп. 266.4.1 ПКУ, та відповідної ставки податку.

За наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пп. «в» пп. 266.4.1 ПКУ, та відповідної ставки податку.

Сума податку, обчислена з урахуванням пп. «б» і «в» пп. 266.7.1 ПКУ, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості (пп. «г» пп. 266.7.1 ПКУ).

Відповідно до положень п. 2 пп. 69.22 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується зокрема за знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, за 2021 рік та наступні податкові (звітні) періоди – за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, дані про знищення яких внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Реєстр пошкодженого та знищеного майна).

Порядок ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна затверджений постановою КМУ від 13.06.2023 №624.

Підставою для обчислення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб, що були пошкоджені або знищені, є відомості, визначені ст. 266 ПКУ, дані Реєстру пошкодженого та знищеного майна та дані Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 із змінами та доповненнями.

Враховуючи зазначене, об’єкти житлової нерухомості, дані про знищення яких внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, враховуються при обчисленні бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості (їх часток), що перебувають у власності фізичної особи, при цьому податок за такі об’єкти житлової нерухомості не нараховується та не сплачується.

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