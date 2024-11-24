Google удалил сотни новостных сайтов и доменов из-за размещения прокитайского контента

Указывается, что неаутентичные новостные сайты использовали китайские компании, пытаясь распространить свои нарративы.

Команда безопасности Google удалила сотни новостных сайтов и доменов из Google News из-за размещения прокитайского контента, поступающего от нескольких компаний. Об этом сообщает The Record.

Так, Google Threat Analysis Group (TAG) и дочерняя компания безопасности Mandiant опубликовали отчет, в котором подробно описана деятельность Glassbridge, которая, по их словам, является зонтичной группой четырех компаний, расположенных в Китае, управляющих сотнями неаутентичных новостных сайтов и новостных служб.

Четыре компании – Shanghai Haixun Technology, Times Newswire, Durinbridge и Shenzhen Bowen Media – массово создали сотни доменов, выдавая себя за независимые новостные издания по всему миру, и все они публиковали почти одинаковый контент.

Указывается, что все сайты продвигают прокитайские нарративы «очень скоординированно». Google заявил, что с 2022 года заблокировал более 1000 сайтов Glassbridge от Google News и Google Discover.

«Неаутентичные новостные сайты, управляемые Glassbridge, иллюстрируют, как субъекты информационных операций использовали методы за пределами социальных медиа, пытаясь распространить свои нарративы», – заявили в компании.

«Издавая себя за независимые и часто местные СМИ, участники информационных операций могут адаптировать свой контент к конкретной региональной аудитории и представлять свои рассказы как, казалось бы, новости и редакционный контент», — указывает издание.

Сообщается, что сайты либо перепечатали статьи из китайского издания Global Times, либо создали статьи, сосредоточенные вокруг территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море, Тайване, Фалуньгун, регионе Синьцзян, пандемии Covid-19 и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В Google заявили, что заблокировали сайты, поскольку они нарушали политику по «обманчивому поведению» и «прозрачности редакций».

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