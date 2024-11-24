Google видалив сотні новинних сайтів та доменів через розміщення прокитайського контенту

Вказується, що неавтентичні новинні сайти використовували китайські компанії, намагаючись поширити свої наративи.

Команда безпеки Google видалила сотні новинних сайтів і доменів із Google News через розміщення прокитайського контенту, який надходить від кількох компаній. Про це повідомляє The Record.

Так, Google Threat Analysis Group (TAG) і дочірня компанія безпеки Mandiant опублікували звіт, у якому детально описано діяльність Glassbridge, яка, за їхніми словами, є парасольковою групою чотирьох компаній, розташованих у Китаї, які керують сотнями неавтентичних новинних сайтів і служб новин.

Чотири компанії — Shanghai Haixun Technology, Times Newswire, Durinbridge і Shenzhen Bowen Media — масово створили сотні доменів, видаючи себе за незалежні новинні видання по всьому світу, і всі вони публікували майже однаковий контент.

Вказується, що усі сайти просувають прокитайські наративи «дуже скоординовано». Google заявив, що з 2022 року заблокував понад 1000 сайтів Glassbridge від Google News і Google Discover.

«Неавтентичні новинні сайти, якими керує Glassbridge, ілюструють, як суб’єкти інформаційних операцій використовували методи за межами соціальних медіа, намагаючись поширити свої наративи», – заявили в компанії.

«Видаючи себе за незалежні й часто місцеві ЗМІ, учасники інформаційних операцій можуть адаптувати свій контент до конкретної регіональної аудиторії та подавати свої розповіді як, здавалося б, новини та редакційний контент», — вказує видання.

Повідомляється, що сайти або перепублікували статті з китайського видання Global Times, або створили статті, зосереджені навколо територіальних претензій Пекіна в Південно-Китайському морі, Тайвані, Фалуньгун, регіоні Сіньцзян, пандемії Covid-19 та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). .

У Google заявили, що заблокували сайти, оскільки вони порушували політику щодо «оманливої ​​поведінки» та «прозорості редакцій».

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