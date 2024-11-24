Практика судів
  1. У світі

Google видалив сотні новинних сайтів та доменів через розміщення прокитайського контенту

15:11, 24 листопада 2024
Вказується, що неавтентичні новинні сайти використовували китайські компанії, намагаючись поширити свої наративи.
Google видалив сотні новинних сайтів та доменів через розміщення прокитайського контенту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Команда безпеки Google видалила сотні новинних сайтів і доменів із Google News через розміщення прокитайського контенту, який надходить від кількох компаній. Про це повідомляє The Record.

Так, Google Threat Analysis Group (TAG) і дочірня компанія безпеки Mandiant опублікували звіт, у якому детально описано діяльність Glassbridge, яка, за їхніми словами, є парасольковою групою чотирьох компаній, розташованих у Китаї, які керують сотнями неавтентичних новинних сайтів і служб новин.

Чотири компанії — Shanghai Haixun Technology, Times Newswire, Durinbridge і Shenzhen Bowen Media — масово створили сотні доменів, видаючи себе за незалежні новинні видання по всьому світу, і всі вони публікували майже однаковий контент.

Вказується, що усі сайти просувають прокитайські наративи «дуже скоординовано». Google заявив, що з 2022 року заблокував понад 1000 сайтів Glassbridge від Google News і Google Discover.

«Неавтентичні новинні сайти, якими керує Glassbridge, ілюструють, як суб’єкти інформаційних операцій використовували методи за межами соціальних медіа, намагаючись поширити свої наративи», – заявили в компанії.

«Видаючи себе за незалежні й часто місцеві ЗМІ, учасники інформаційних операцій можуть адаптувати свій контент до конкретної регіональної аудиторії та подавати свої розповіді як, здавалося б, новини та редакційний контент», — вказує видання.

Повідомляється, що сайти або перепублікували статті з китайського видання Global Times, або створили статті, зосереджені навколо територіальних претензій Пекіна в Південно-Китайському морі, Тайвані, Фалуньгун, регіоні Сіньцзян, пандемії Covid-19 та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). .

У Google заявили, що заблокували сайти, оскільки вони порушували політику щодо «оманливої ​​поведінки» та «прозорості редакцій».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай Google

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування

Схвалений законопроект передбачає, що орган оцінки працездатності організовує здійснення оцінки працездатності шляхом закупівлі послуг експертів у сфері оцінки функціонування і на підставі висновку експерта орган оцінки працездатності прийматиме рішення про наявність чи відсутність стійкого обмеження працездатності та його ступінь.

Здійснення небажаних дзвінків на мобільний заборонять законодавчо – Рада схвалила зміни

На рівні закону пропонується закріпити, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється, і абонент може подати письмовий запит постачальнику електронних комунікаційних послуг щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів.

Усі документи, що надійшли до суду через «Електронний суд», вважаються такими, що подані з використанням власного електронного підпису – Верховний Суд

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу заявнику, оскільки той не надав суду підписаний оригінал апеляційної скарги – що вирішив Верховний Суд.

Справи на суддів будуть розподілятися за новими правилами – опубліковано положення про автоматизовану систему документообігу суду, документ

У новому положенні про автоматизовану систему документообігу суду визначено правила розподілу справ на суддів, повноваження зборів суддів і порядок визначення слідчого судді.

Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Найширша категорія потенційних об’єктів вербування спецслужб рф – підлітки»

«Новинка» цього сезону – вербування учасників ігрових онлайн-платформ» - директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Михайло Можаєв розповів, які інструменти використовує ворог.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду