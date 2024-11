Американська модель звинуватила репера Каньє Веста в домаганнях і через суд вимагає компесанцію

Дженн Ен стверджує, що постраждала від музиканта під час зйомок кліпу In for the kill для La Roux у вересні 2010 року.

