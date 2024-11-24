Американська модель звинуватила репера Каньє Веста в домаганнях і через суд вимагає компесанцію

Дженн Ен стверджує, що постраждала від музиканта під час зйомок кліпу In for the kill для La Roux у вересні 2010 року.

На американського репера Каньє Веста подали позов зі звинуваченням у домаганнях. Про це повідомляє видання People.

Учасниця шоу «Топ-модель по-американськи» Дженн Ен звинуватила репера в сексуальному насильстві.

У позові зазначається, що злочин нібито мав місце бути 2010 року. Модель тоді знімалася в кліпі на пісню In for the Kill як акторка другого плану. Ен вказує, що була одягнена лише у нижню білизну.

На знімальному майданчику, за словами модель, Вест вказав на неї і попросив «дати йому цю азіатську дівчину». Модель стверджує, що нібито намагалася заперечити реперу, а він лиш зазначив, що це саме те, що йому й треба. Інших акторів Вест попросив покинути приміщення.

Після цього, як стверджується, репер почав вчиняти насильство проти Дженн Ен. Знімальна група нібито все це фільмувала для кліпу, щоправда, подібних кадрів у фінальній версії відеороботи немає.

Модель вказала у позові, що Universal Music Group також причетна до злочину. Вона стверджує, що повідомляла про інцидент, однак музична компанія «не змогла його розслідувати».

Дженн Ен через суд вимагає виплатити їй компенсацію та відшкодувати моральні збитки.

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