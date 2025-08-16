Практика судів
  1. В Україні

У Харківському ТЦК прокоментували інцидент з нападом з ножем на поліцейського і працівників ТЦК

16:37, 16 серпня 2025
Двоє військових ТЦК перебувають у лікарні.
У Харківському ТЦК прокоментували інцидент з нападом з ножем на поліцейського і працівників ТЦК
Як писала «Судово-юридична газета», у Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який напав із ножем на поліцейського та трьох співробітників ТЦК.

Наразі двоє військових перебувають у лікарні. В одного з них тяжке поранення. Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП.

Там заявили, що усі постраждалі працівники ТЦК брали безпосередню участь у відбитті російської агресії.

У територіальному центрі комплектування повідомили свою версію інциденту в Харкові. За їхніми даними, під час спільного оповіщення громадян один із чоловіків раптово напав на представників ТЦК.

Поліцейський, який брав участь у заході, представився і попросив чоловіка надати військово-облікові документи. У відповідь той проявив агресію та з особливою жорстокістю завдав тілесних ушкоджень службовцям.

Унаслідок нападу ножові поранення отримали троє військовослужбовців ТЦК та один поліцейський. Двоє постраждалих перебувають у лікарні, стан одного з них — важкий.

Нагадаємо, що з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час виконання своїх службових обов’язків і наразі, за даними оборонного відомства, приблизно 85% працівників ТЦК та СП уже забезпечені бодікамерами.

