В Харьковском ТЦК прокомментировали инцидент с нападением с ножом на полицейского и работников ТЦК

Двое военных ТЦК находятся в больнице.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, напавшему с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК.

В настоящее время двое военных находятся в больнице. У одного из них тяжелое ранение. Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Там заявили, что все пострадавшие работники ТЦК принимали непосредственное участие в отражении российской агрессии.

В территориальном центре комплектования сообщили свою версию инцидента в Харькове. По их данным, во время совместного оповещения граждан один из мужчин внезапно напал на представителей ТЦК.

Полицейский, участвовавший в мероприятии, представился и попросил мужчину предоставить военно-учетные документы. В ответ тот проявил агрессию и с особой жестокостью нанес телесные повреждения служащим.

В результате нападения ножевые ранения получили трое военнослужащих ТЦК и один полицейский. Двое пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.

