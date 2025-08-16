В Харьковском ТЦК прокомментировали инцидент с нападением с ножом на полицейского и работников ТЦК

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, напавшему с ножом на полицейского и трех сотрудников ТЦК.
В настоящее время двое военных находятся в больнице. У одного из них тяжелое ранение. Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.
Там заявили, что все пострадавшие работники ТЦК принимали непосредственное участие в отражении российской агрессии.
В территориальном центре комплектования сообщили свою версию инцидента в Харькове. По их данным, во время совместного оповещения граждан один из мужчин внезапно напал на представителей ТЦК.
Полицейский, участвовавший в мероприятии, представился и попросил мужчину предоставить военно-учетные документы. В ответ тот проявил агрессию и с особой жестокостью нанес телесные повреждения служащим.
В результате нападения ножевые ранения получили трое военнослужащих ТЦК и один полицейский. Двое пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.