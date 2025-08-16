Практика судів
  1. В Україні

Чи може роботодавець звільнити працівника під час відпустки для догляду за дитиною — відповідь Держпраці

16:56, 16 серпня 2025
Чи має роботодавець право звільнити працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.
Чи може роботодавець звільнити працівника під час відпустки для догляду за дитиною — відповідь Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час воєнного стану роботодавець не має права звільнити працівника з власної ініціативи, якщо він перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Про це повідомляє Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця:

  • під час тимчасової непрацездатності;
  • під час перебування у відпустці.

Виняток — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У таких випадках звільнення можливе лише після завершення відповідної відпустки або лікарняного. Датою звільнення буде перший робочий день після закінчення відпустки чи періоду непрацездатності, зазначеного в офіційних документах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти звільнення Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Верховний Суд пояснив, коли обшук є законним, навіть якщо зі змісту ухвали слідчого судді не вбачається, обшук яких частин приміщення дозволено

Обшук провели у приміщенні, на обшук якого безпосередньо не було надано дозволу слідчим суддею відповідно до резолютивної частини ухвали.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду