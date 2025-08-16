Чи може роботодавець звільнити працівника під час відпустки для догляду за дитиною — відповідь Держпраці

Чи має роботодавець право звільнити працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.

Під час воєнного стану роботодавець не має права звільнити працівника з власної ініціативи, якщо він перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Про це повідомляє Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця:

під час тимчасової непрацездатності;

під час перебування у відпустці.

Виняток — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У таких випадках звільнення можливе лише після завершення відповідної відпустки або лікарняного. Датою звільнення буде перший робочий день після закінчення відпустки чи періоду непрацездатності, зазначеного в офіційних документах.

