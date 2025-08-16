Может ли работодатель уволить сотрудника во время отпуска по уходу за ребенком — ответ Гоструда

Имеет ли работодатель право уволить сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Во время военного положения работодатель не имеет права уволить работника по собственной инициативе, если он находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя:

во время временной нетрудоспособности;

во время пребывания в отпуске.

Исключение — отпуск в связи с беременностью и родами, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В таких случаях увольнение возможно только после окончания соответствующего отпуска или больничного. Датой увольнения будет первый рабочий день после окончания отпуска или периода нетрудоспособности, указанного в официальных документах.

