Лише дії Путіна є справжніми показниками того, чи дійсно він бажає закінчити війну — Андрій Сибіга

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що стратегія миру через силу залишається пріоритетом України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками саміту на Алясці закликав до зміцнення України та посилення тиску на РФ, оскільки Путін "повинен зрозуміти наслідки затягування війни". Сибіга зазначив, що Україна вдячна США за їхню "участь і незмінну прихильність підтримці України та просуванню миру".

У цьому контексті він наголосив на важливості зустрічі лідерів України та США у Вашингтоні, щоб обговорити подальші кроки щодо припинення війни.

"Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони про готовність працювати над створенням надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії", – підкреслив Сибіга.

Він додав, що Путін повністю знецінив своє слово, тому орієнтуватися потрібно лише на його дії.

"Путін повинен розуміти наслідки затягування війни. Він занадто багато разів брехав у минулому і повністю знецінив своє слово. Лише його дії є справжніми показниками того, чи дійсно він бажає припинити терор та агресію", - заявив Андрій Сибіга.

Тому, як зазначив Сибіга, стратегія миру завдяки силі залишається пріоритетом для України, і ключовими компонентами цього є посилення тиску на РФ і зміцнення України.

"У цей вирішальний момент ми тісно координуємо свої дії з усіма нашими союзниками і дякуємо їм за підтримку і єдність. Трансатлантична єдність має першорядне значення для досягнення міцного миру і безпеки для всіх нас", – додав міністр.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

