Только действия Путина настоящие показатели того, действительно ли он желает закончить войну — Андрей Сибига

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что стратегия мира в силу остается приоритетом Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам саммита на Аляске призвал к укреплению Украины и усилению давления на РФ, поскольку Путин "должен понять последствия затягивания войны". Сибига отметил, что Украина благодарна США за их "участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира".

В этом контексте он отметил важность встречи лидеров Украины и США в Вашингтоне, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны.

"Мы ценим положительные сигналы американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Путин полностью обесценил свое слово, поэтому ориентироваться нужно только на его действия.

"Путин должен понимать последствия затягивания войны. Он слишком много раз врал в прошлом и полностью обесценил свое слово. Только его действия являются настоящими показателями того, действительно ли он желает прекратить террор и агрессию", - заявил Андрей Сибига.

Поэтому, как отметил Сибига, стратегия мира благодаря силе остается приоритетом для Украины, и ключевыми компонентами этого есть усиление давления на РФ и укрепление Украины.

"В этот решающий момент мы тесно координируем свои действия со всеми нашими союзниками и благодарим их за поддержку и единство. Трансатлантическое единство имеет первостепенное значение для достижения крепкого мира и безопасности для всех нас", – добавил министр.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все пришли к выводу, что лучший способ завершить войну — это напрямую перейти к мирному соглашению.

